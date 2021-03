Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Brand unter Kanalbrücke

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Gestern Abend, am 25. März 2021 um kurz nach 20:00 Uhr, wurden die Einheiten Hünxe und Bruckhausen zu einem Einsatz alarmiert. Unter dem Einsatzstichwort "Müll/Containerbrand" ging es in die "Dinslakener Straße" in Hünxe. Unter der Kanalbrücke des Wesel-Datteln-Kanals brannte es. Das Feuer wurde vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch eine Streifenwagenbesatzung mit eigenen Mitteln gelöscht. Die alarmierten Kräfte konnten zügig wieder einrücken, so dass der Einsatz um 20:50 Uhr endete.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell