FW Hünxe: Gemeldeter Verkehrsunfall auf B58

Hünxe (ots)

Heute, am 25. März 2021 gegen 13:20 Uhr, wurden die Einheiten Hünxe und Drevenack zusammen mit der Feuerwehr Schermbeck auf die B58 - höhe "Loosenberge" alarmiert. "Person eingeklemmt" war das gemeldete Einsatzstichwort. An der Einsatzstelle musste der Rettungsdienst beim tragen einer Person, mit einem medizinischen Notfall, aus einer LKW-Kabine unterstützt werden. Um den Höhenunterschied zwischen der LKW-Kabine und der Straße zu überwinden kam die Rettungsplattform der Feuerwehr Schermbeck zum Einsatz. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr Hünxe waren um kurz nach 14:00 Uhr zurück an ihren Standorten.

