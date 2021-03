Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Tierrettung aus Kanal

Hünxe (ots)

In der Nacht des 22. März 2021 um 23:00 Uhr wurden die Einheiten Hünxe und Bucholtwelmen zum Wesel-Datteln-Kanal in Bucholtwelmen unter dem Einsatzstichwort "Tier in Wasser" alarmiert. Ein Tier sollte sich im Wasser befinden, welches letztendlich an der Uferböschung gefunden und gerettet wurde. Der Einsatz endete um circa 23:50 Uhr.

