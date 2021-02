Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz für die Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Heute Morgen, am 21. Februar 2021 gegen 08:35 Uhr, wurde die Einheit Drevenack zu einem Einsatz alarmiert. Im Ortsteil Drevenack ging es für die alarmierten Kräfte unter dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" in die Hünxer Straße. Vor Ort war die Wohnungstür bereits im Beisein der Polizeit gewaltlos geöffnet worden. Die in der Wohnung lebende Person wurde durch die Feuerwehr bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. Anschließend leisteten die Feuerwehrleute Tragehilfe für den Rettungsdienst. Der Einsatz endete nach Abschluss der Maßnahmen gegen 09:00 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell