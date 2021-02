Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz für die Feuerwehr

Bereits am Samstag, dem 13. Februar 2021 gegen 16:00 Uhr, wurde die Einheit Bruckhausen zu einem Einsatz alarmiert. Im häuslichen Bereich ließ sich ein Treppenlift, auf dem eine ältere Person saß, weder vor noch zurück bewegen, nachdem dieser bereits ein Stück auf einer Treppe gefahren war. Die hilfesuchende Person befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte in einer Höhe von gut einem Meter über dem Boden im Treppenhaus. Da sich das Gerät auch nach einer ausgiebigen Erkundung nicht weiterfahren ließ, wurde die Person nach Sicherungsmaßnahmen an dieser und dem Treppenlift über eine Steckleiter gerettet. Der Einsatz endete circa um 17:15 Uhr.

