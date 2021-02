Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz für die Feuerwehr

Gestern Mittag, am 6. Februar 2021 gegen 12:00 Uhr, wurde die Einheit Hünxe unter dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" in die Straße "Am Burshof" im Ortsteil Hünxe alarmiert. Während der Erkundung der Einsatzstelle konnte die Person angetroffen werden und öffnete den Einsatzkräften einen Zugang ins Haus. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurde die Person durch die Feuerwehr betreut und anschließend an diesen übergeben. Der Einsatz endete für die eingesetzten Kräfte um circa 12:45 Uhr.

