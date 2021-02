Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsätze am Abend und in der Nacht für die Einheit Hünxe

Hünxe (ots)

Zum ersten Mal wurde die Einheit Hünxe gestern Abend, am 5. Februar 2021 gegen 17:20 Uhr unter dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" in die "Dorstener Straße" im Ortsteil Hünxe alarmiert. Nach ausgiebiger Erkundung vor Ort verschafften sich die Kräfte der Feuerwehr gewaltsam Zugang zur Wohnung. Die dort angetroffene Person wurde an den Rettungsdienst übergeben. Anschließend konnte diese in der Wohnung verbleiben. Der Einsatz endete für die Feuerwehr um circa 17:55 Uhr.

Das zweite Mal wurde die Einheit Hünxe heute Morgen, am 6. Februar 2021 gegen 04:35 Uhr unter dem gleichen Einsatzstichwort in die Straße "In den Elsen" im Ortsteil Hünxe alarmiert. Hier konnte die Feuerwehr, ohne Maßnahmen zu ergreifen, einrücken. Die Wohnungstür war bereits vor dem Eintreffen geöffnet und die Person angetroffen worden. Der Einsatz endete für die Feuerwehr um circa 04:50 Uhr.

