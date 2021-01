Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Verkehrsunfall in Hünxe-Bruckhausen

Hünxe (ots)

Heute, am 29. Januar 2021 um 16:03 Uhr, wurde die Einheit Bruckhausen nach einem Verkehrsunfall zur Einmündung Dinslakener Straße/Schwarzer Weg alarmiert. Durch die Feuerwehr wurden die Batterien an den Fahrzeugen abgeklemmt. Betriebsmittel liefen, wie zu erst vermutet, nicht aus. Der Einsatz endete für die Feuerwehr um circa 16:40 Uhr. Zwei, an dem Unfall beteiligte Personen, wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell