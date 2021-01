Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Hünxe (ots)

In der letzten Nacht, am 29. Januar 2021 um 03:52 Uhr, wurde die Einheit Hünxe zur Kreuzung Gahlener Straße/Aapweg alarmiert. Dort hatte sich ein Alleinunfall eines PKW´s ereignet. Der Fahrer des Fahrzeugs hatte sich, vermutlich schwer verletzt, von der Unfallstelle entfernt. Aufgrund dessen wurde die Einheit Hünxe zum ausleuchten der Unfallstelle alarmiert. Vor Ort unterstützte diese dann auch bei der Personensuche. Ebenfalls wurde der Brandschutz an der Unfallstelle durch die Feuerwehr sichergestellt. Da nach längerer Suche keine Person gefunden werden konnte, endete der Einsatz für die Feuerwehr um circa 05:40 Uhr.

Die Polizei Hünxe bittet in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist, sich unter folgender Telefonnummer zu melden: 02858 /91810-0.

