FW Hünxe: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Hünxe

Gestern Nachmittag, am 30. Dezember 2020 um 15:40 Uhr, wurden alle vier Einheiten der Feuerwehr Hünxe in den Ortsteil Hünxe zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Zur Einsatzstelle ausgerückt sind nur der Leiter der Feuerwehr und die Einheit Hünxe, da es vor dem Ausrücken aller Einheiten weitere Informationen bezüglich der Einsatzstelle von der Kreisleitstelle gab. Die anderen Einheiten warteten in den Gerätehäusern. Vor Ort wurde der entsprechende Bereich des Gebäudes kontrolliert. Ohne weitere Maßnahmen zu ergreifen, endete der Einsatz für die Feuerwehr um 16:05 Uhr.

