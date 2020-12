FW Hünxe: Reh rettet sich selbst

Feuerwehr Hünxe

Gestern, am 26. Dezember um 16:03 Uhr, wurde die Einheit Hünxe in die "Scheperstraße" am Wesel-Datteln-Kanal alarmiert. Ein Reh befand sich im Wasser. Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass sich das Tier, noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, ans Ufer retten konnte und über eine Wiese davon lief. Der Einsatz endete für die alarmierten Kräfte der Feuerwehr, ohne weitere Maßnahmen zu ergreifen, um circa 16:40 Uhr.

