FW Hünxe: Ausgelöster Brandmelder

Gestern, am 20. Dezember 2020 um 18:05 Uhr, wurden die Einheiten Bruckhausen und Hünxe in die Straße "Am tiefen Steg" im Ortsteil Bruckhausen zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. In der betroffenen Wohnung entstand, im Küchenbereich, eine Verrauchung, sodass diese quergelüftet wurde. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die alarmierten Kräfte der Feuerwehr wieder einrücken. Der Einsatz endete um 18:30 Uhr. Personen kamen nicht zu Schaden.

