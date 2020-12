Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Nikolausaktion der Jugendfeuerwehr

Hünxe

In der aktuell schwierigen Zeit ist es gerade im Hinblick auf die Jugendarbeit in der Feuerwehr Hünxe besonders schwer, den Kontakt zu den Jugendlichen der Jugendfeuerwehr zu halten. Statt der üblichen Weihnachtsfeier haben sich die Betreuer dieses Jahr etwas ganz besonderes ausgedacht, nämlich eine Art digitalen Adventskalender. An jedem Tag bekommen die Jugendlichen ein Video zugeschickt. In diesen geht es um die Gemeinde Hünxe, die Feuerwehr in Hünxe und deren technische Geräte. Die Videos wurden vorab durch das Betreuerteam der Jugendfeuerwehr gedreht. "Verpackt in vielen tollen Videos wollen wir so die Jugendlichen während der Vorweihnachtszeit überraschen.", so Moritz Salomon (stellv. Leiter der Jugendfeuerwehr Hünxe). Eine ganz besondere Aktion findet heute am 6. Dezember, dem Nikolaustag, statt. Denn da kommt der Nikolaus zu jedem Jugendlichen persönlich nach Hause. Durch die Gemeinde Hünxe und die Fördervereine der Einheiten der Feuerwehr Hünxe konnte ein toller Rucksack mit vielen interessanten Sachen zusammengestellt werden. Diese Rucksäcke werden an jedes Mitglied der Jugendfeuerwehr, unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln, übergeben. Wir hoffen damit den Jugendlichen in dieser Zeit, auch ohne Präsenzdienst, eine große Freude zu machen.

