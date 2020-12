Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Sturmschaden

HünxeHünxe (ots)

Heute Morgen, am 5. Dezember 2020 um 09:25 Uhr, wurde die Einheit Drevenack in den "Esseltweg" alarmiert. Ein Teil eines Baumes war abgebrochen und lag auf der Straße und einer Telefonleitung. Die Fahrbahn konnte ohne technische Hilfsmittel frei geräumt werden. Nach Sicherungsmaßnahmen an der Telefonleitung rückte die Feuerwehr wieder ein. Der Einsatz endete, für die alarmierten Kräfte, um circa 09:50 Uhr.

