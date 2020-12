FW Hünxe: Einsatz für die Feuerwehr

Feuerwehr Hünxe

Hünxe

Am heutigen sehr frühen Morgen, am 5. Dezember 2020 um 01:50 Uhr, wurden die Einheiten Hünxe und Drevenack in die "Erich-Bockemühl-Straße" im Ortsteil Drevenack alarmiert. In einem Wohnhaus hatte ein CO-Warnmelder ausgelöst. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr unter Atemschutz begangen um Messungen durchzuführen. Da keine veränderte Gaskonzentration festgestellt werden konnte, rückten die Kräfte der Feuerwehr, ohne weitere Maßnahmen zu ergreifen, wieder ein. Der Einsatz endete um 02:40 Uhr.

