FW Hünxe: Feuer in Bunker

Am gestrigen Nachmittag, am 4. Dezember 2020 um 15:45 Uhr, wurde die Einheit Hünxe in den "Aapweg" alarmiert. Dort brannte es in einem Bunker. Das Brandgut wurde durch einen Trupp unter Atemschutz ins Freie gebracht und dort abgelöscht. Anschließend wurden im Bunker verbliebene Glutnester abgelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Einsatz endete nach Abschluss aller Maßnahmen um circa 16:40 Uhr.

