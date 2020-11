Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz für die Feuerwehr

HünxeHünxe (ots)

Am heutigen frühen Morgen, den 21. November um 06:15 Uhr, wurden die Einheiten Bruckhausen und Bucholtwelmen unter dem Einsatzstichwort "gelöschtes Feuer" in den Gewerbepark nach Bucholtwelmen alarmiert. In einem Betrieb war es zu einem Brand gekommen, welcher vor Eintreffen der Feuerwehr durch die Mitarbeiter des Betriebs gelöscht werden konnte. Der betroffene Bereich wurde durch die Feuerwehr kontrolliert. Anschließend konnte diese, ohne weitere Maßnahmen zu ergreifen, einrücken. Der Einsatz endete um circa 07:05 Uhr.

