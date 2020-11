FW Hünxe: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Feuerwehr Hünxe

Hünxe

Am heutigen Morgen, 16. November 2020 um circa 09:35 Uhr, wurden alle vier Einheiten der Feuerwehr Hünxe in den Ortsteil Bucholtwelmen alarmiert. In einer Firma, im hiesigen Gewerbepark, hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Nach der durchgeführten Erkundung der Einsatzstelle konnte Entwarnung gegeben werden, es lag kein Schadensereignis vor. Die Kräfte der Feuerwehr Hünxe konnten wieder einrücken, so dass der Einsatz abschließend um 10:15 Uhr endete.

