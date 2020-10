Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Neuer stellvertretender Einheitsführer in Drevenack

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Am 17. September 2020 wurde Timo Joormann durch den Leiter der Feuerwehr Hünxe zum neuen stellvertretenden Einheitsführer der Einheit Drevenack ernannt. Da Herr Joormann diese Funktion bereits seit mehreren Monaten kommissarisch ausgeübt hat, muss er nicht mehr in die vorhandenen Aufgaben eingearbeitet werden. Die Einheit Drevenack wird fort an durch Christian Quindeau (Einheitsführer) und Timo Joormann (stellvertretender Einheitsführer) geleitet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hünxe

Jan Makosch

Telefon: 0151-156 60 516

E-Mail: presse@feuerwehrhuenxe.de

http://www.feuerwehrhuenxe.de/

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell