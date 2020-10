FW Hünxe: Starke Rauchentwicklung

Feuerwehr Hünxe

Am Vormittag des 16. Oktober 2020 um circa 11:10 Uhr wurde die Einheit Hünxe unter dem Einsatzstichwort: "Verdächtiger Rauch" in die "Donnersbergstege" im Ortsteil Hünxe alarmiert. In einem Garten brannte ein Nutzfeuer, dessen Rauchentwicklung schon auf der Anfahrt erkennbar war. Das Feuer wurde durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte mit einem C-Rohr gelöscht. Nach abschließender Kontrolle der Brandstelle rückte die Feuerwehr ein, so dass der Einsatz um 11:45 Uhr endete.

