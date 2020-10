Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz für die Feuerwehr

Am Abend des 07. Oktober 2020 um 19:00 Uhr wurde die Einheit Hünxe zu einem Einsatz alarmiert. Auf dem "Langen Weg" lag eine abgebrochene Baumkrone auf der Fahrbahn. Diese wurde mittels Kettensäge zerkleinert und zur Seite geräumt, so dass die Fahrbahn wieder befahrbar war. Noch während der eingeleiteten Maßnahmen wurde die Einheit Hünxe über einen Paralleleinsatz in Hünxe von der Leitstelle informiert. Da zur Beseitigung der Baumkrone ein Fahrzeug ausreichte, fuhren die restlichen Fahrzeuge zur zweiten Einsatzstelle. Im Verkehrsraum war es zu einem Unfall mit einem Pferd, ohne Beteiligung anderer, gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Tier bereits auf einem Feldweg und wurde betreut. Außer Maßnahmen zur Verkehrssicherung, in Zusammenarbeit mit der Polizei, wurden an dieser Stelle keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr Hünxe eingeleitet. Nachdem ein ebenfalls alarmierter Tierarzt an der Einsatzstelle eingetroffen war, rückte die Feuerwehr Hünxe wieder ein. Der Einsatz endete abschließend um 20:30 Uhr.

