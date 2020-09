Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz für die Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Gestern, am 27. September 2020 um 17:10 Uhr, wurde die Einheit Hünxe unter dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" in den Ortsteil Gartrop-Bühl alarmiert. Auf der "Gahlener Straße" hing ein angebrochener Ast teilweise über der Fahrbahn. Dieser wurde durch die Feuerwehr, mit einem Seil, aus der Baumkrone entfernt. Im Anschluss konnten die Kräfte der Feuerwehr Hünxe wieder einrücken, so dass der Einsatz um circa 17:55 Uhr endete.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hünxe

Jan Makosch

Telefon: 0151-156 60 516

E-Mail: presse@feuerwehrhuenxe.de

http://www.feuerwehrhuenxe.de/

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell