Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz Für die Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Am Abend des 18. September 2020 um circa 21:50 Uhr wurde die Einheit Drevenack, zusammen mit der Feuerwehr Schermbeck, in den Ortsteil Damm der Gemeinde Schermbeck unter dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" alarmiert. Nach der Erkundung der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass alle Personen wohlauf waren. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr konnten ohne Maßnahmen zu ergreifen wieder einrücken, so dass der Einsatz um circa 22:15 Uhr endete.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hünxe

Jan Makosch

Telefon: 0151-156 60 516

E-Mail: presse@feuerwehrhuenxe.de

http://www.feuerwehrhuenxe.de/

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell