FW Hünxe: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Hünxe (ots)

Gestern, am 11. September 2020 um circa 16:05 Uhr, wurden die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Bucholtwelmen in das Gewerbegebiet im Ortsteil Bucholtwelmen alarmiert. In einem Betrieb hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Der entsprechende Bereich wurde durch die Feuerwehr begangen und kontrolliert. Da kein Schadensereignis vorlag, konnten die alarmierten Kräfte ohne weitere Maßnahmen zu ergreifen wieder einrücken. Der Einsatz endete um circa 17:00 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Jan Makosch

Telefon: 0151-156 60 516

E-Mail: presse@feuerwehrhuenxe.de

http://www.feuerwehrhuenxe.de/

