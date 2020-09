Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Sturmschaden

Hünxe (ots)

Am Abend des 10. September 2020 um 19:05 Uhr wurde die Einheit Hünxe in den "Ossenbergweg" im Ortsteil Gartrop-Bühl alarmiert. Ein großer Ast lag auf der Fahrbahn und versperrte diese. Dieser wurde mittels Kettensäge zerkleinert und zur Seite geräumt. Die Fahrbahn konnte im Anschluss wieder befahren werden, so dass der Einsatz um 19:40 Uhr endete.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell