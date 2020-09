Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz am Morgen

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Heute Morgen, am 7. September 2020 um circa 08:45 Uhr, wurden alle 4 Einheiten der Feuerwehr der Gemeinde Hünxe in die "Hünxer Straße" in den Ortsteil Drevenack alarmiert. Gemeldet war ein Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr. In der betroffenen Wohnung hörte man einen ausgelösten Rauchwarnmelder "piepen". Für die weitere Erkundung verschafften sich die Feuerwehrleute Zugang zur betroffenen Wohnung und konnten schlussendlich, nach einer Begehung, Entwarnung geben - es konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Der Einsatz endete für alle eingesetzten Kräfte um circa 09:40 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hünxe

Jan Makosch

Telefon: 0151-156 60 516

E-Mail: presse@feuerwehrhuenxe.de

http://www.feuerwehrhuenxe.de/

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell