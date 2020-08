FW Hünxe: Sturmschaden

Feuerwehr Hünxe

Am heutigen Nachmittag, am 26. August um 13:47 Uhr, wurde die Einheit Drevenack unter dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" in den "Steinberg" im Ortsteil Drevenack alarmiert. Ein loser, aus einem Baum herabhängender Ast wurde mittels Einreißhaken aus dem Baum gezogen und beseitigt. Der Einsatz endete um 14:07 Uhr. Die Einheit Drevenack war mit 2 Fahrzeugen und 4 Einsatzkräften vor Ort.

