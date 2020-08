Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Paralleleinsatz für die Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Heute Morgen, am 26. August 2020 um 05:48 Uhr, wurden die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Bucholtwelmen in den Ortsteil Bucholtwelmen zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im dortigen Gewerbepark alarmiert. Der entsprechende Bereich der Gebäude, in dem die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte, wurde durch die Feuerwehr kontrolliert - ein Grund für das Auslösen konnte nicht gefunden werden. Die alarmierten Kräfte beendeten ihren Einsatz um 06:47 Uhr. Insgesamt waren 23 Einsatzkräfte mit 7 Fahrzeugen vor Ort. Währenddessen wurde die Einheit Drevenack, um 05:55 Uhr, zu einem Sturmschaden im Ortsteil Hünxe alarmiert. Auf dem "Gansenbergweg" stürzte ein Baum um und fiel vor ein fahrendes Fahrzeug, welches mit dem Baum kollidierte. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte die Fahrerin das Fahrzeug bereits selbstständig verlassen, sie wurde dennoch durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr beseitigte den Baum mittels einer Kettensäge. Der Einsatz endete um circa 06:44 Uhr. Die Einheit Drevenack war mit 2 Fahrzeugen und 9 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hünxe

Jan Makosch

Telefon: 0151-156 60 516

E-Mail: presse@feuerwehrhuenxe.de

http://www.feuerwehrhuenxe.de/

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell