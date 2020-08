Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsätze nach kurzem Unwetter

Am gestrigen Abend, dem 9. August 2020, wurden die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Bucholtwelmen nach den lokalen starken Regenfällen und böigem Wind zu mehreren dadurch bedingten Einsätzen alarmiert. Zuerst wurde die Einheit Hünxe auf die "Wilhelmstraße" alarmiert. Ein umgestürzter Baum versperrte eine Fahrbahnseite. Dieser wurde, nachdem die Fahrbahn abgesichert wurde, mittels Kettensäge zerkleinert. Später am Abend wurden die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Bucholtwelmen insgesamt 3 Mal unter dem Stichwort "Wasserschaden" in die verschiedenen Ortsteile alarmiert. Mit Tauchpumpen musste eingedrungenes Wasser aus Kellern in Bruckhausen und Bucholtwelmen gepumpt werden. Im Ortsteil Hünxe mussten durch die Feuerwehr keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden. Die Einheit Hünxe wurde nochmal in der Nacht des 10. August um 03:57 Uhr alarmiert. In der Straße "Minnekenstege" brach eine Baumkrone ab und lag senkrecht auf der Fahrbahn. Nach Maßnahmen zur Verkehrssicherung und Sicherung der Baumkrone wurde diese mittels Kettensäge beseitigt.

