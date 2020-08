FW Hünxe: Einsatz für die Feuerwehr

Feuerwehr Hünxe

Bereits am Freitag, den 7. August 2020 um 11:30 Uhr, wurde die Einheit Hünxe in die "Schloßallee" im Ortsteil Gartrop-Bühl alarmiert. Der Rettungsdienst hatte die Feuerwehr nachgefordert, da dieser Unterstützung bei der Rettung einer verletzten Person aus mehreren Metern Höhe benötigte. Über einen sicheren Abgang unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst beim tragen. Die verletzte Person wurde zur weiteren Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Einsatz endete für die Feuerwehr um circa 12:15 Uhr.

