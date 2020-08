FW Hünxe: Einsatz für die Feuerwehr

Feuerwehr Hünxe

Am gestrigen Abend, am 31. Juli 2020 um circa 17:37 Uhr, wurden die Einheiten Hünxe und Drevenack, zusammen mit der Feuerwehr Schermbeck, in den Ortsteil Damm alarmiert. Auf einem Campingplatz war Propangas aus einer Gasflasche ausgetreten. Da schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr Maßnahmen durch Anwesende eingeleitet wurden, kontrollierte die Feuerwehr lediglich den betroffenen Bereich und rückte ohne weitere Maßnahmen zu ergreifen wieder ein. Der Einsatz endete für die Kräfte der Feuerwehr um circa 18:55 Uhr.

