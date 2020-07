FW Hünxe: Heckenbrand

Feuerwehr Hünxe

Am gestrigen Mittag, am 22. Juli 2020 um 11:16 Uhr, wurde die Einheit Hünxe in die "Alte Weseler Straße" im Ortsteil Hünxe alarmiert. Vor Ort brannte eine Hecke. Ein aufmerksamer Nachbar hatte bereits begonnen den Entstehungsbrand zu löschen. Die Einheit Hünxe führte Nachlöscharbeiten mit dem Schnellangriff durch. Der Einsatz endete, nach Abschluss der Maßnahmen, um circa 11:41 Uhr.

