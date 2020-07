FW Hünxe: Einsatz für die Feuerwehr

Feuerwehr Hünxe

Am heutigen Vormittag, am 1. Juli 2020 um 10:13 Uhr, wurden alle 4 Einheiten der Feuerwehr Hünxe in den selbigen Ortsteil zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer, an ein Altenheim angeschlossenen Einrichtung mit betreuten Wohnungen alarmiert. In einer Küche hatte beim kochen der Rauchmelder ausgelöst. Da das Personal den betroffenen Bereich beim Eintreffen der Feuerwehr schon lüftete, konnte diese, ohne weitere Maßnahmen zu ergreifen, wieder einrücken. Der Einsatz endete um circa 10:33 Uhr.

