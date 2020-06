Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz für die Feuerwehr

Hünxe (ots)

Am heutigen Nachmittag, am 30. Juni 2020 um 16:07 Uhr, wurde die Einheit Drevenack zu einem Vegetationsbrand alarmiert. Am Straßenrand des Postwegs, Fahrtrichtung Brünen, brannte eine kleine Fläche von circa einem Quadratmeter. Ein Anwohner und ein Autofahrer hatten das Feuer beim Eintreffen der Feuerwehr schon abgelöscht. Zur Sicherheit setzten die Feuerwehrleute nochmal ein S-Rohr ein und wässerten die Stelle gründlich. Der Einsatz endete, nach Abschluss der Maßnahme, um 16:26 Uhr.

