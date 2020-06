FW Hünxe: Flächenbrand

Feuerwehr Hünxe

Am gestrigen Nachmittag, am 23. Juni 2020 um 16:35 Uhr, wurden die Einheiten Bruckhausen und Hünxe in den Ortsteil Bruckhausen zu einem Vegetationsbrand alarmiert. Auf einer an den "Schwarzen Weg" angrenzenden Freifläche brannte es. Die Feuerwehr konnte die Fläche von circa 1 Quadratmeter schnell mit einem C-Rohr ablöschen. Der Einsatz endete für die Feuerwehr Hünxe um circa 17:05 Uhr.

