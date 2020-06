Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Verkehrsunfall am Abend

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Gestern Abend, am 21. Juni 2020 um 20:59 Uhr, wurde die Einheit Hünxe in den Ortsteil Gartrop alarmiert. Auf der Gahlener Straße war es zu einem eigen VU mit einem PKW gekommen. Die Feuerwehr Hünxe, welche erst nachträglich alarmiert worden ist, stellte den Brandschutz an der Unfallstelle sicher und führte Sicherungsmaßnahmen am Fahrzeug durch. Die verunfallte Person wurde zu diesem Zeitpunkt schon durch den Rettungsdienst im RTW versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber, zur weiteren Versorgung, in ein Krankenhaus gebracht. Der Einsatz endete für die Feuerwehr Hünxe um 21:50 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hünxe

Jan Makosch

Telefon: 0151-156 60 516

E-Mail: presse@feuerwehrhuenxe.de

http://www.feuerwehrhuenxe.de/

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell