Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz für die Feuerwehr

Hünxe (ots)

Am heutigen Mittag, am 14. Juni 2020 um 11:49 Uhr, wurden alle vier Einheiten der Feuerwehr Hünxe in den Ortsteil Hünxe alarmiert. In einem an ein Altenheim angeschlossenes Wohnhaus hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Bei der Erkundung konnte der Grund für das Auslösen der Anlage gefunden werden. Weitere Maßnahmen mussten durch die Feuerwehr Hünxe nicht ergriffen werden. Der Einsatz endete um circa 12:55 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hünxe

Jan Makosch

Telefon: 0151-156 60 516

E-Mail: presse@feuerwehrhuenxe.de

http://www.feuerwehrhuenxe.de/

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell