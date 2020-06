Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz für die Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Am heutigen Mittag, am 13. Juni 2020 um 13:00 Uhr, wurden die Einheiten Hünxe und Drevenack in "Klever Straße" im Ortsteil Hünxe alarmiert. Aus einem Wohnhaus war das Piepen eines Warnmelders zu hören, woraufhin die Feuerwehr alarmiert worden ist. Diese kontrollierte das ganze Gebäude mit einem Trupp unter schwerem Atemschutz und einem Gasmessgerät. Da keine veränderte Gaskonzentration, oder andere Auffälligkeiten festgestellt worden sind, konnte die Feuerwehr wieder einrücken. Der Einsatz endete um 13:35 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hünxe

Jan Makosch

Telefon: 0151-156 60 516

E-Mail: presse@feuerwehrhuenxe.de

http://www.feuerwehrhuenxe.de/

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell