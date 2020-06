Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz für die Feuerwehr

Hünxe (ots)

Am heutigen Vormittag, am 13. Juni 2020 um 11:47 Uhr, wurde die Einheit Drevenack zusammen mit der Feuerwehr Schermbeck in den Ortsteil Damm der Gemeinde Schermbeck alarmiert. Auf einem Grundstück war eine Hecke auf mehreren Metern in Brand geraten. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatte der Eigentümer und die Nachbarschaft einen Selbstlöschversuch unternommen. Durch diesen konnte eine Brandausbreitung verhindert werden, so dass durch die Feuerwehr lediglich Nachlöscharbeiten mit einem C-Rohr durchgeführt werden mussten. Der Einsatz endete für die Einheit Drevenack um circa 12:45 Uhr.

