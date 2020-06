Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz für die Feuerwehr

Hünxe

Am gestrigen Abend, am 12. Juni 2020 um 18:36 Uhr, wurden alle vier Einheiten der Feuerwehr Hünxe in den Gewerbepark im Ortsteil Bucholtwelmen alarmiert. In einem Entsorgungsbetrieb hatte eine automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Nach der Erkundung konnte schnell Entwarnung gegeben werden, so dass alle alarmierten Kräfte, ohne Maßnahmen zu ergreifen, wieder einrücken konnten. Der Einsatz endete um circa 19:15 Uhr.

Auf dem Rückweg wurde die Einheit Hünxe von der Kreisleitstelle gebeten, ausnahmsweise, einen "First Responder" Einsatz zu übernehmen. An einem Supermarkt, im Ortsteil Hünxe, hatte eine Person einen medizinischen Notfall gemeldet. Diese wurde, bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, durch einen fachlich qualifizierten Feuerwehrmann betreut. Die Person wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

