Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz für die Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Am frühen Morgen des heutigen Tages, 12. Juni 2020 um 05:30 Uhr, wurden alle vier Einheiten der Feuerwehr Hünxe in den Ortsteil Hünxe alarmiert. In einem Altenheim hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Der entsprechende Gebäudeteil wurde durch die Feuerwehr kontrolliert - es wurde kein Schadensereignis festgestellt. Die alarmierten Kräfte konnten zügig wieder einrücken, so dass der Einsatz um circa 06:00 Uhr endete.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hünxe

Jan Makosch

Telefon: 0151-156 60 516

E-Mail: presse@feuerwehrhuenxe.de

http://www.feuerwehrhuenxe.de/

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell