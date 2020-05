Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Motorradbrand

Hünxe (ots)

Gestern Nachmittag, am 30. Mai 2020 um 16:01 Uhr, wurde die Einheit Bruckhausen in den "Bergschlagweg" im Ortsteil Bruckhausen alarmiert. In einer Einfahrt brannte ein Motorrad. Umgehend wurde die Brandbekämpfung mit einem Trupp unter schwerem Atemschutz und einem C-Strahlrohr eingeleitet. Der Einsatz endete für die Feuerwehr um 16:50 Uhr.

