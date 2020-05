FW Hünxe: Flächenbrand

Feuerwehr Hünxe

Heute, am 26. Mai 2020 um 15:21 Uhr, wurde die Einheit Bruckhausen zu einem Flächenbrand am "Schwarzen Weg" im selbigen Ortsteil alarmiert. Vor Ort brannte eine Fläche, am Waldrand, von circa 25 Quadratmetern. Das Feuer konnte zügig durch den Einsatz eines Strahlrohres gelöscht werden. Nach Abschluss der Maßnahmen endete der Einsatz für die Feuerwehr um 16:03 Uhr.

