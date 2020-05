Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Hindernis auf der Fahrbahn

Hünxe (ots)

Am gestrigen Abend, am 18. Mai 2020 um 18:40 Uhr, wurde die Einheit Hünxe in die Straße "Beckmannsberg" alarmiert. Aus einer Baumkrone waren große Äste herausgebrochen und versperrten die Fahrbahn. Die Äste wurden mittels Kettensäge zerkleinert und zur Seite geräumt, so dass die Fahrbahn wieder frei war. Der Einsatz endete, nach Abschluss der Maßnahmen, um 19:09 Uhr.

