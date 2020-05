Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz für die Feuerwehr

Hünxe

Am gestrigen Abend, am 13. Mai 2020 um 21:05 Uhr, wurde die Einheit Drevenack zu einem Vegetationsbrand im selbigen Ortsteil alarmiert. Am Rand der alten Bahntrasse brannte ein Holzscheid und weniger als 1 Quadratmeter Unterholz. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr gelöscht. Der Einsatz endete um 21:36 Uhr.

