FW Hünxe: Feuerwehr rettet Person aus dem Wasser

Hünxe (ots)

Am Abend des 12. Mai 2020 um 21:13 Uhr wurden die Einheiten Bruckhausen und Hünxe in den Ortsteil Bruckhausen zum Tenderingssee alarmiert. Eine Person war auf dem Wasser in eine Notlage geraten und konnte sich an einem Schwimmkörper festhalten. Die Feuerwehr leitete umgehend die Rettung der Person mit einem Schwimmer im Überlebensanzug ein, während der Einsatz eines Schlauchbootes vorbereitet wurde. Mit diesem konnte die Person zum Ufer gebracht werden. Die Person wurde im Anschluss an den Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz endete, nach Abschluss der Maßnahmen, um 22:27 Uhr.

