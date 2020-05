Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: 2 Einsätze für die Feuerwehr

Hünxe

Am heutigen Morgen, 11. Mai 2020 um 09:16 Uhr, wurde die Einheit Hünxe unter dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" in den selbigen Ortsteil alarmiert. Der Bewohner der Wohnung wurde bei der Erkundung angetroffen, so dass der Einsatz, ohne Maßnahmen durch die Feuerwehr, um 09:41 Uhr endete.

Nur wenige Stunden später, um 15:25 Uhr, wurde die Einheit Hünxe erneut alarmiert. Auf der Minnekenstege, im Ortsteil Hünxe, sollte es zu einem Sturmschaden gekommen sein. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Bauhof der Gemeinde Hünxe schon vor Ort und hatte die Gefahrenstelle bereits beseitigt. Die Einheit Hünxe konnte ohne Maßnahmen zu ergreifen wieder einrücken. Der Einsatz endete um 15:45 Uhr.

