Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz für die Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Am heutigen Nachmittag, 10. Mai 2020 um 14:20 Uhr, wurde die Einheit Bruckhausen unter dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" in den selbigen Ortsteil alarmiert. Noch auf der Anfahrt zum Einsatzort wurden die ausgerückten Kräfte durch die Kreisleitstelle informiert, dass die Einsatzfahrt abgebrochen werden soll und die Kräfte zum Standort einrücken können. Der Einsatz endete, ohne Maßnahmen durch die Feuerwehr, um 14:35 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hünxe

Jan Makosch

Telefon: 0151-156 60 516

E-Mail: presse@feuerwehrhuenxe.de

http://www.feuerwehrhuenxe.de/

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell