Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Türöffnung durch die Feuerwehr

Hünxe (ots)

Gestern Abend, am 9. Mai 2020 um 18:49 Uhr, wurde die Einheit Hünxe unter dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" in den selbigen Ortsteil, in die Straße "Hünxer Feld", alarmiert. Vor Ort musste eine Tür gewaltsam durch die Feuerwehr geöffnet werden. Im Anschluss kümmerte sich der Rettungsdienst um die Person, so dass der Einsatz für die Einheit Hünxe um 19:15 Uhr endete.

