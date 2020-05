Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz für die Feuerwehr

Hünxe (ots)

Am Nachmittag des 05. Mai 2020, um 17:08 Uhr, wurde die Einheit Hünxe unter dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" in den selbigen Ortsteil alarmiert. Vor Ort konnte, nach ausgiebigen Maßnahmen zur Erkundung, Kontakt zum Bewohner hergestellt werden. Die Einsatzstelle konnte abschließend an den Rettungsdienst übergeben werden, so dass der Einsatz für die Einheit Hünxe um 18:34 Uhr endete.

